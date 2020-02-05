Барановская снялась в элегантном образе рядом с Lamborghini

Телеведущая Юлия Барановская разместила в сторис в Instagram видео бекстейджа творческого процесса. Звезда проводит время в Дубае.

В кадре экс-супруга Андрея Аршавина позирует рядом с дорогим спортивным автомобилем марки Lamborghini в элегантном фиолетовом платье с разрезом на бедре. Ее романтичный образ дополняют туфли нюдового цвета и как бы небрежно собранные в пучок волосы.

Знаменитость держится рукой за дверцу машины, при этом выставив одну ножку вперед. Ветер развевает шлейф платья, добавляя эффектности кадру.

В подписи к ролику Юлия поблагодарила организаторов модной фотосессии в ОАЭ.

«Спасибо за крутой прием», — написала она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Барановская поразила фанатов необычной съемкой в Дубае.