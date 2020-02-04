Лже-гадалка умудрилась «развести» москвичку на три миллиона рублей

Лже-гадалка умудрилась «развести» сотрудницу одной из московских школ на три миллиона рублей. Как стало известно 5-tv.ru, в сентябре 2019 года к женщине прямо в учебном заведении подошла аферистка и убедила, что на ее семью наложено проклятье.

«Доброжелательница» тут предложила ошарашенной москвичке помощь в решении щекотливого вопроса. Перепуганная женщина в срочном порядке взяла кредит и перевела на банковскую карту лже-целительницы чуть более трех миллионов рублей.

По прошествии нескольких месяцев к женщине пришло осознание, что ее обманули. 2 февраля она пришла в полицию и написала заявление. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».