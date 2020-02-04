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  4. Лже-гадалка умудрилась «развести» москвичку на три миллиона рублей

Лже-гадалка умудрилась «развести» москвичку на три миллиона рублей

, 14:05 | Василий Заика 11

Аферистка убедила женщину, что на ее семью наложено проклятье.

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Лже-гадалка умудрилась «развести» сотрудницу одной из московских школ на три миллиона рублей. Как стало известно 5-tv.ru, в сентябре 2019 года к женщине прямо в учебном заведении подошла аферистка и убедила, что на ее семью наложено проклятье.

«Доброжелательница» тут предложила ошарашенной москвичке помощь в решении щекотливого вопроса. Перепуганная женщина в срочном порядке взяла кредит и перевела на банковскую карту лже-целительницы чуть более трех миллионов рублей.

По прошествии нескольких месяцев к женщине пришло осознание, что ее обманули. 2 февраля она пришла в полицию и написала заявление. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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