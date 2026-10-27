Савельева и Сафонов боятся рассказать сыну о разводе

Певица Александра Савельева призналась, что больше всего сейчас боится говорить семилетнему сыну Леону о разводе с актером Кириллом Сафоновым. Певица переживает, как ребенок воспримет новость о расставании родителей и не станет ли неудачная формулировка для него травмирующей. Об этом сообщило 7Дней.ru.

По словам артистки, Леон пока не знает о переменах в семье. Савельева обратилась за советом к психологу Юлии Егорушкиной, поскольку не понимает, как правильно объяснить ребенку происходящее.

Особенно тяжело эта тема дается Кириллу Сафонову. Актер в детстве сам пережил развод родителей и рос без отцовской любви, поэтому опасается повторения собственного опыта в судьбе сына.

«Это уязвимая тема. У меня как будто даже меньше страха, чем у Кирилла. Он сказал: «Для меня это настолько ножом по сердцу! Я просто не представляю, как ему сказать», — рассказала Савельева.

Сама певица призналась, что испытывает сильную тревогу и ей трудно даже произносить слово «развод». Она старается использовать другие формулировки, но понимает, что ребенку необходима ясность.

Савельева считает, что откладывать разговор не стоит: Леон может узнать о происходящем от одноклассников или других людей.

Сейчас семья живет раздельно. Сафонов остается в Израиле, где работает в театре, а Савельева вместе с сыном вернулась в Москву. Леон пошел в первый класс столичной школы.

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