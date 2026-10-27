«Звучало так себе»: почему принц Уильям не стал строить карьеру диджея

Принц Уильям в юности хотел стать диджеем

Принц Уильям признался, что в юности мечтал стать диджеем и даже придумал себе сценическое имя. Об этом он рассказал во время неожиданного появления на «Шоу Грэма Нортона».

По словам принца, он называл себя DJ Xara. Однако выступать на школьных вечеринках ему не довелось, поскольку собственного мастерства для этого, как признался Уильям, было недостаточно.

«Был у меня период, когда я хотел стать диджеем, правда, вышло не очень, но я даже придумал себе имя. Я называл себя DJ Xara, через „X“. Звучало так себе», — рассказал он.

Также Уильям вспомнил, что в детстве хотел стать полицейским. Эту профессию он считал особенно привлекательной.

«В детстве я хотел стать полицейским. Мне казалось, что из меня вышел бы неплохой страж порядка», — поделился принц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Уильям не планирует восстанавливать отношения с принцем Гарри, несмотря на публичное желание брата примириться. По данным Mirror, наследник британского престола по-прежнему задет высказываниями Гарри о нем и других членах семьи и сейчас сосредоточен на выполнении общественных обязанностей.

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