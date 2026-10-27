Собянин: начинается комплексная реставрация гостиницы «Пекин»

В Москве началась реставрация гостиницы «Пекин» на Большой Садовой улице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.

Монументальный комплекс в стиле сталинского ампира построили в 1939–1956 годах по проекту главного архитектора Москвы Дмитрия Чечулина. Здание стало частью архитектурного ансамбля Триумфальной площади и сейчас имеет статус памятника архитектуры регионального значения.

«Это был один из лучших отелей советского времени — с высокими потолками, лепниной, с отделкой из ценных пород дерева, гранита и мрамора», — написал Собянин.

В 1957 году в гостинице открылся первый в Москве ресторан китайской кухни. Продукты и деликатесы для него доставляли из Китая самолетами.

Реставрацию проведут в несколько этапов. Сначала специалисты займутся корпусом со стороны 2-й Брестской улицы. Там восстановят кровлю, фасады и интерьеры, усилят конструкции и обновят инженерные системы. Завершить эти работы планируется в 2027 году.

После этого гостиничные номера перенесут в отреставрированную часть здания, а специалисты приступят к корпусу со стороны Садового кольца. На заключительном этапе восстановят центральную башенную часть, включая главную входную группу и исторические элементы интерьера. Особое внимание уделят лепному декору, росписям и отделке из ценных пород камня.

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