«Сама просила обучить»: отец несколько месяцев насиловал дочь

Отец несколько месяцев насиловал несовершеннолетнюю дочь на Кубани

В суд Краснодарского края, Курганинского района, было передано дело о сексуальном насилии жителя Екатеринбурга над собственной несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщило издание E1.RU.

По их данным, отец девочки-подростка увез ее в отдаленную кубанскую станицу в конце прошлого года. Там на протяжении нескольких месяцев он принуждал дочь к сексу с ним и снимал все происходящее на камеру смартфона.

Девочка обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Мужчину арестовали. Изначально он свою вину признал. Но позднее изменил показания, обвинив во всем школьницу.

«Он заявил, что Арина (имя изменено автором первоисточника. — Прим. ред.) якобы сама попросила обучить ее всему, что связано с половой жизнью, и что он ничего не делал, только строго воспитывал, поскольку девочка будто бы начала выпивать», — рассказала родственница несовершеннолетней.

Однако в деле имеется аудиозапись с разговором отца и дочери. На ней слышно, как мужчина заявляет пострадавшей, что она должна будет его сексуально удовлетворять минимум полгода, пока будет с ним жить. Сама девочка также подтвердила в суде ранее данные показания.

Известно, что она жаловалась родителям отца на совершаемое им насилие, но они ее словам не придали значения.

Изначально подросток жила с матерью и отчимом. Но избранник женщины бил падчерицу. Девочка через суд пыталась добиться того, чтобы ей разрешили жить с бабушкой. Но ее принудили переехать к отцу. Органы опеки настояли на том, чтобы несовершеннолетняя была под опекой второго родителя, в противном случае подростка обещали отправить в детский дом.

Мать девочки умерла при загадочных обстоятельствах в конце 2025 года. Сейчас школьница находится под опекой бабушки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 70-летний пенсионер был приговорен 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина несколько месяцев насиловал восьмилетнюю девочку.

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