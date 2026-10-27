У Нетаньяху нет шансов? Что происходит в Израиле накануне выборов

Противостояние с исламской республикой — в центре политических дебатов в Израиле. И они уже настолько ожесточенные, что для победы оппоненты готовы практически на все. То Биньямин Нетаньяху выложит сгенерированный нейросетью ядерный взрыв над Тель-Авивом, то оппозиция обвиняет премьера в предвыборной истерике и попытке разжечь чуть ли не новую мировую войну ради сохранения кресла.

Впрочем, накал объясним: на кону как политическая судьба самого премьера, так и будущее коалиции против Тегерана. Что из этого предвыборный хайп, а что реальная угроза — разбирался корреспондент «Известий» Александр Терехин. Он передает из Израиля.

Покой спального района одного из центральных городов Израиля нарушает оглушительная музыка. Происходящее больше напоминает концерт звезды. За несколько часов до дня тишины один из самых громких лидеров партийных списков заводит ядерный электорат.

«Один из самых одиозных кандидатов строит на поддержке религиозного крыла избирателей. Бен-Гвир — действующий министр национальной безопасности. Вот так проходит один из многочисленных митингов в поддержку, где раздают в том числе и вот такие любопытные сувениры. Которые показывают, как будет строиться политика его партии», — сказал корреспондент.

Вопрос безопасности — единственное, где сходятся взгляды действующей власти и оппозиции. Разоружение ХАМАС и «Хезболлы», давление на Иран. По остальным темам, будь то внутренняя политика или внешняя, взгляды расходятся кардинально.

«Только мы выдвигаемся с правой повесткой! Мы за безопасность и за наш народ!»— сказала кандидат от партии «Оцма йегудит» Тали Готлиб.

Расклад голосов на предстоящих выборах в Кнессет не отдает победу ни одной из сторон. Против действующего правительства выступает оппозиционный блок из нескольких партий. По предварительным опросам, совместно они могут забрать около 50 мандатов. Которых все равно недостаточно для коалиционного большинства в 61 представительство из 120 возможных.

«В Израиле политическая система очень далека от совершенства. Очень низкий порог, который нужно пройти на сегодняшний день, — это 3,75 мандата. Он очень низкий, и получается очень много партий новых, которые сжигают огромное количество мандатов тех, кто голосует. И получается, что голос народа не всегда внятно выражен», — сказал представитель партии «Ликуд» Илья Левин.

Позиции Биньямина Нетаньяху заметно пошатнулись за последние четыре года. На фоне военных операций в Газе и Иране страна получила и экономические проблемы. Цены на жилье и продукты за это время выросли местами в два раза.

Основной оппонент действующего премьер-министра — бывший глава его генштаба Гади Айзенкот. Именно ему в случае победы оппозиции пророчат формирование нового кабинета министров. Пять лет назад противники Нетаньяху уже получали необходимое большинство на выборах. Правительство тогда не просуществовало и двух лет.

«В прошлый раз, да, Нафтали Беннет, люди, которые пришли с ним в партии, они купились на предложение Нетаньяху более высоких постов. И два человека, которые ушли из партии Нафтали Беннета, они получили посты министров в правительстве Нетаньяху. И, к сожалению, это привело к развалу правительства», — сказала кандидат от блока «Бэяхад» Олеся Кантор.

Вероятность, что Нетаньяху удержит власть, рассуждают в Израиле, невелика. Даже его сторонники перед выборами переходят к оппонентам. Риторика действующего главы становится жестче с каждым выступлением. Он предрекает стране международную изоляцию и сравнивает Израиль со Спартой, окруженной врагами.

«Нетаньяху последние несколько лет действительно находится под судом. На выборах обычно борются за власть. Нетаниягу в данной ситуации борется за свободу», — сказал руководитель предвыборной кампании партии «Яшар» Алекс Городницки.

Местные СМИ называют предстоящие выборы судьбоносными. Сценарий, при котором потребуется новый тур голосования, тоже никого не удивит. Формированию коалиционного большинства могли бы помочь местные арабские партии. Это от десяти до 15 голосов в Кнессете. Но после атаки ХАМАС в октябре 2023-го о таких связях в Израиле не может быть и речи.

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