Молоко по 700 рублей, а продукты гниют на баржах: что происходит в Эвенкии

Продукты для отдаленных поселков в Эвенкии сгнили по дороге

Жители сибирской Эвенкии так и не дождались продуктов! Десятки килограммов овощей, фруктов и круп теперь окажутся на свалке.

Все дело в обмелении реки. Добраться до поселков на Крайнем Севере баржи не смогли. Суда вышли из Красноярска в середине августа. До начала октября ждали воды в Туруханске, а потом повернули обратно. За это время весь груз испортился.

Лето считается главным сезоном для северного завоза, когда речная навигация должна обеспечить поселок продуктами на зиму. Но сейчас полки в магазинах опустели. Чтобы решить проблему, продовольствие начали доставлять вертолетами. А это значительно увеличивает стоимость товаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на севере Красноярского края из-за сорванного северного завоза сложилась критическая ситуация с продуктами. В Туре и еще нескольких поселках Эвенкии, где живут более шести тысяч человек, люди часами стоят в очередях на морозе, чтобы купить необходимое, а выдача продуктов по субсидированным ценам ведется строго под подпись и в ограниченном объеме. Продукты первой необходимости подорожали более чем на 300%: литр молока стоит больше 700 рублей, килограмм моркови — около 1200.

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