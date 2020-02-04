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  4. «Вон какие здоровые!» — Хилькевич на качелях удивилась длине собственных ног

«Вон какие здоровые!» — Хилькевич на качелях удивилась длине собственных ног

, 15:30 | Игорь Рязов 157

В комментариях актриса шутит, что носит обувь 48-го размера.

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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich

Актриса Анна Хилькевич выложила на своей странице в Instagram фотографию, на которой ее ноги кажутся невероятно длинными. Артистка сама удивилась их размеру.

«Надо же как бывает… Вроде, рост у меня небольшой (160 сантиметров), а ноги вон какие здоровые!» — подписала Хилькевич фото, на котором качается на качелях.

Одна из подписчиц спросила ее в комментариях о размере стопы.

«48», — успела ответить первой другая пользовательница.

«С половиной», — шутя добавила актриса.

Instagram @annakhilkevich

Поклонники также восхищаются красотой Хилькевич, хвалят выбранный для фото ракурс и даже сравнивают артистку с голливудской звездой Умой Турман.

«Шикарные ножки»;

«Удачный ракурс ног»;

«Ноги как у Умы Турман выглядят. 50-го размера (Ума Турман носит обувь 45-го размера — Прим. ред)», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Хильвевич выложила фото в бикини, сделанное во время отдыха в Таиланде. Однако поклонники обсуждали не стройную фигуру знаменитости, а ее сильно выкрученную руку.

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