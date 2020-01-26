Вопросы о беременности в прошлом: поклонников Хилькевич теперь беспокит ее рука

Актриса Анна Хилькевич продолжает наслаждаться отдыхом в Таиланде в компании супруга и детей. Звезда сериала «Универ» опубликовала в Instagram новое фото из отпуска, которое однако крайнее обеспокоило поклонников.

«Я уже поняла, что мне нужно максимально аккуратно выбирать одежду и позу для фото, а то как-то не по себе становится, когда я читаю комментарии с вопросами „Опять беременна?“. Вот, смотрите, живот втянула и снова не беременна», — подписала пост артистка.

Instagram @annakhilkevich

В кадре знаменитость позирует в купальнике терракотового цвета у бассейна с коктейлем в руке. Одну ножку звезда театра и кино изящно согнула, а руку, на которую упирается, сильно выкрутила. Из-за неудачного ракурса поклонники сильно разволновались и засыпали артистку одинаковыми вопросами.

«А что с рукой?»;

«Аня, посмотрите на руку свою, которой опираетесь! Какая-то она у вас дряблая!»;

«Про беременность уже не актуально. „Что с рукой?“ — еще не спросили?» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полуголая Хилькевич вызывающе сплясала с детьми.