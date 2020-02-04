Приезжую из Волгограда изнасиловали в Москве под видом спецоперации

Приезжую из Волгограда изнасиловали в Москве под видом проведения спецоперации. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 29 января в гостинице на Измайловском шоссе.

По версии следствия, 23-летняя девушка накануне познакомилась в сети с 38-летним мужчиной, который заявил, что служит в полиции. Новоявленный знакомый пригласил гостью столицы России к себе. Недолго думая, девушка приняла предложение и приехала в гостиницу.

Уже в номере кавалер предложил жительнице Волгограда заняться с ним сексом за деньги. В качестве гонорара ухажер посулил девушке 40 тысяч рублей. Несмотря на перспективу пополнить свой карман, гостья не стала принимать предложение.

Услышав отказ, мужчина сообщил, что проводит спецоперацию по выявлению девушек с пониженной социальной ответственностью и пригрозил посадить знакомую в «обезьянник». В последствии «оперативник» схватил девушку и изнасиловал. Получив желаемое, злоумышленник отправил пострадавшую восвояси.

Примечательно, что заявление в полицию девушка написала только 1 февраля. Проводится проверка.