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  4. «Замерзнете же здесь!» — Путин остановил кортеж ради жителей Череповца

«Замерзнете же здесь!» — Путин остановил кортеж ради жителей Череповца

, 17:04 | Игорь Рязов 27

Президент РФ вышел к ожидающим его людям из автомобиля, пожал руки и ответил на несколько вопросов.

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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с людьми, ожидавшими его на улице, после встречи с представителями общественности в Череповце.

«Замерзнете же здесь!» — сказал глава государства, подойдя к людям.

Он пожал жителям Череповца руки, а также ответил на несколько раздавшихся из толпы вопросов. После недолгого общения президент попрощался с людьми и пошел обратно к автомобилю. Многие снимали инцидент на камеры смартфонов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Череповце Владимир Путин провел встречу с представителями общественности. В частности, во время нее он раскрыл секрет молодости и долголетия.

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