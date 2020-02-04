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  4. Сын поэтессы Татьяны Дрыгиной найден мертвым в квартире матери

Сын поэтессы Татьяны Дрыгиной найден мертвым в квартире матери

, 17:13 | Марина Неруцких Срочная новость 11

Тело молодого человека обнаружил брат, проживающий вместе с ним.

Сын поэтессы и певицы Татьяны Дрыгиной найден мертвым в квартире матери. Как стало известно 5-tv.ru, тело молодого человека обнаружил брат, проживающий вместе с ним.

По предварительной информации, 28-летний мужчина, проснувшись обнаружил своего 18-летнего брата без признаков жизни и вызвал экстренные службы. Оба брата проживают в квартире матери — поэтессы и певицы Татьяны Дрыгиной.

Предварительно, молодой человек самостоятельно расстался с жизнью. Причины данного поступка студента-первокурсника выясняются.

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