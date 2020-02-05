«Настоящая богиня»: «русская Кардашьян» в облегающих леггинсах показала пышные формы

Модель Анастасия Квитко, больше известная в сети как «русская Кардашьян» благодаря своим пышным формам, очаровала фанатов новым пикантным кадров. Снимок манекенщица опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
25-летняя знаменитость в кадре позирует в облегающих леггинсах и топе нежно-голубого цвета. Чтобы продемонстрировать свой большой бюст и аппетитные ягодицы модель повернулась боком, показав во всей красе свои достоинства. Спортивный образ звезда дополнила солнцезащитными очками и часами на руке.
Сексуальность «русской Кардашьян» отметили не только российские пользователи Instagram, но и зарубежные подписчики, которые крайне эмоционально отреагировали на свежий снимок любимицы.
«Красивая, детка»;
«Сладкое солнце»;
«Ты такая невероятно красивая! Настоящая богиня»;
«Даже твоя тень выглядит прекрасно!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники гадают, как формы «русской Кардашьян» уместились в экстремальном декольте.