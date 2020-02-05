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«Настоящая богиня»: «русская Кардашьян» в облегающих леггинсах показала пышные формы

, 2:23 | Мия Субботина 14

Анастасия Квитко выложила пикантный снимок в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Модель Анастасия Квитко, больше известная в сети как «русская Кардашьян» благодаря своим пышным формам, очаровала фанатов новым пикантным кадров. Снимок манекенщица опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

25-летняя знаменитость в кадре позирует в облегающих леггинсах и топе нежно-голубого цвета. Чтобы продемонстрировать свой большой бюст и аппетитные ягодицы модель повернулась боком, показав во всей красе свои достоинства. Спортивный образ звезда дополнила солнцезащитными очками и часами на руке.

Instagram @anastasiya_kvitko

Сексуальность «русской Кардашьян» отметили не только российские пользователи Instagram, но и зарубежные подписчики, которые крайне эмоционально отреагировали на свежий снимок любимицы.

«Красивая, детка»;

«Сладкое солнце»;

«Ты такая невероятно красивая! Настоящая богиня»;

«Даже твоя тень выглядит прекрасно!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники гадают, как формы «русской Кардашьян» уместились в экстремальном декольте.

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