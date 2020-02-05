Поэт Вулых рассказал о сопричастности Мишустина к написанию песни для Лепса

Соавтором одной из песен заслуженного артиста России Григория Лепса является премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который серьезно увлекается музыкой. Об этом в интервью «Известиям» рассказал поэт Александр Вулых.

По его словам, россияне не всегда адекватно реагируют на увлечение чиновников, поскольку существует целый ряд других примеров, когда человек использует свое положение в обществе, чтобы «выпячивать себя любимого».

Сам Вулых признается, что назначение Мишустина на должность премьера стало для него неожиданностью и приятным сюрпризом. Поэт отметил, что новый кабмин сразу получил большое число задач, которые нужно решать оперативно. При этом Вулых полагает, что на музыку у Мишустина теперь не останется времени.

«Мишустину не до песен сейчас. Нет времени лишний раз выпить чашку кофе или чая», — сказал Вулых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Мишустин возглавил кабинет министров после отставки предыдущего правительства в январе 2020 года.