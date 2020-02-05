  1. Пятый канал
  4. Поэт Вулых рассказал о сопричастности Мишустина к написанию песни для Лепса

Поэт Вулых рассказал о сопричастности Мишустина к написанию песни для Лепса

, 3:33 | Сергей Зеленский 14

Александр Вулых признался, что назначение Михаила Мишустина премьер-министром РФ стало для него приятным сюрпризом.

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Соавтором одной из песен заслуженного артиста России Григория Лепса является премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который серьезно увлекается музыкой. Об этом в интервью «Известиям» рассказал поэт Александр Вулых.

По его словам, россияне не всегда адекватно реагируют на увлечение чиновников, поскольку существует целый ряд других примеров, когда человек использует свое положение в обществе, чтобы «выпячивать себя любимого».

Сам Вулых признается, что назначение Мишустина на должность премьера стало для него неожиданностью и приятным сюрпризом. Поэт отметил, что новый кабмин сразу получил большое число задач, которые нужно решать оперативно. При этом Вулых полагает, что на музыку у Мишустина теперь не останется времени.

«Мишустину не до песен сейчас. Нет времени лишний раз выпить чашку кофе или чая», — сказал Вулых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Мишустин возглавил кабинет министров после отставки предыдущего правительства в январе 2020 года.

Читайте также

-7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
63.43
-0.48 70.13
-0.66
Гороскоп на 5 февраля: Растущая Луна поспособствует решению застарелых проблем

Последние новости

3:49
Эмили Ратаковски в сексуальном нижнем белье взбудоражила фанатов
3:33
Поэт Вулых рассказал о сопричастности Мишустина к написанию песни для Лепса
3:15
Три человека погибли при пожаре в Псковской области
3:02
Гороскоп на 5 февраля: Растущая Луна поспособствует решению застарелых проблем
2:44
Видео: профессиональный бой в Казахстане закончился дракой с поножовщиной
2:23
«Настоящая богиня»: «русская Кардашьян» в облегающих леггинсах показала пышные формы

Сейчас читают

День мученика Климента: что можно и категорически нельзя делать 5 февраля
«Обалденные ножки, как ни крути»: фанаты сравнили фото Пугачевой и Орбакайте
ТОП-4 женских имен, чья жизнь складывается не всегда удачно

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]