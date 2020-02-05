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  4. Израильская армия нанесла удар по силам ХАМАС в ответ на запуск ракет

Израильская армия нанесла удар по силам ХАМАС в ответ на запуск ракет

, 4:36 | Сергей Зеленский 23

Атаке подвергся объект, где радикалы собирали оружие.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer; Twitter@Bemerkaz_a_Arez

Тема:
Арабо-израильский конфликт 431

ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли серию ударов по военным объектам радикального движения ХАМАС в ответ на обстрел израильской территории со стороны сектора Газа. В частности, удару подвергся объект, где радикалы собирали оружие.

В ЦАХАЛ отметили, что возлагают на ХАМАС ответственность за запуск ракет и воздушных шаров, и заявили, что движение понесет последствия за действия, направленные против израильских граждан, пишет RT.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили три ракеты по территории Израиля, которые, вместе с тем, разорвались в незаселенной местности. О пострадавших или ущербе информация не поступала.

В предыдущий раз радикалы из Газы подвергли территорию еврейского государства ракетному обстрелу 1 февраля. Тогда также обошлось без пострадавших и ущерба. В ответ в ночь на 2 февраля истребители и вертолеты ВВС Израиля нанесли удары по нескольким военным целям ХАМАС в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Палестины выступили против «сделки века» — плана Дональда Трампа по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Документ показался палестинцам крайне несправедливым. В первую очередь из-за того, что он отдает Иерусалим Израилю, а Палестине предлагает миллиардные инвестиции взамен. Но люди заявляют — их земля не продается.

Тема:
Арабо-израильский конфликт 431
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