Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю

Армия Израиля сообщила о запуске трех ракет из сектора Газа по территории еврейского государства, пишет ТАСС.

Ранее появилась информация о срабатывании сирен воздушной тревоги в городе Нетивот и прилегающих к сектору Газа районах, во время которой были засечены запуски ракет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Палестины выступили против «сделки века» — плана Дональда Трампа по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Документ показался палестинцам крайне несправедливым. В первую очередь из-за того, что он отдает Иерусалим Израилю, а Палестине предлагает миллиардные инвестиции взамен. Но люди заявляют — их земля не продается.