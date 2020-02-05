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  4. Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю

Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю

, 2:04 | Нюра Незванова 20

В городе Нетивот прозвучали сирены воздушной тревоги.

Фото: www.globallookpress.com / Mahmoud Khattab

Тема:
Арабо-израильский конфликт 430

Армия Израиля сообщила о запуске трех ракет из сектора Газа по территории еврейского государства, пишет ТАСС.

Ранее появилась информация о срабатывании сирен воздушной тревоги в городе Нетивот и прилегающих к сектору Газа районах, во время которой были засечены запуски ракет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Палестины выступили против «сделки века» — плана Дональда Трампа по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Документ показался палестинцам крайне несправедливым. В первую очередь из-за того, что он отдает Иерусалим Израилю, а Палестине предлагает миллиардные инвестиции взамен. Но люди заявляют — их земля не продается.

Тема:
Арабо-израильский конфликт 430
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