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В Петербурге задержали злоумышленника, пытавшегося поджечь храм

, 14:11 | Алиса Старжевская 43

Инцидент произошел ночью 1 февраля. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; Ren.tv

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, бросившего горящий предмет на территорию храма в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. По официальным данным, мужчина не имеет постоянного места работы. Сейчас он является фигурантом уголовного дела по статье 214 УК РФ «Вандализм» и временно отпущен под подписку о явке.

«В результате инцидента пострадавших нет. По данному факту проводится проверка», — отметили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Поздно вечером 1 февраля неизвестный подошел к забору храма апостола Петра, перекинул через него бутылку с зажигательной смесью и тут же скрылся с места происшествия. Вскоре к стенам здания прибыла бригада пожарных, ликвидировавших небольшое возгорание. Телеканал РЕН сообщает, что злоумышленник пытался поджечь храм при помощи коктейля Молотова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем ловцы бродячих собак в Зеленограде подстрелили мужчину отравленным дротиком.

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