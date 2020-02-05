  1. Пятый канал
  4. Московская прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование

Московская прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование

, 11:50 | Карина Бернтгольц 35

Правоохранительные органы признали — меры были приняты необоснованно.

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Прокуратура Западного административного округа Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым на необоснованное уголовное преследование.

Корреспондент одного из росийских интернет-изданиий был задержан в столице 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Утверждалось, что правоохранительные органы обнаружили в рюкзаке молодого человека запрещенные вещества, однако Голунов при этом отрицал свою виновность и заявлял, что его подставили.

11 июня журналист был освобожден из-под домашнего ареста в связи с недоказанностью вины, а задержавшие его сотрудники МВД — отстранены от работы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему материалы дела о подбрасывании наркотиков Ивану Голунову засекретили.

Читайте также

-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.43
-0.48 70.13
-0.66
ТОП-3 знаков зодиака среди мужчин, которые делают из женщин рабынь

Последние новости

13:01
В Москве десятилетняя девочка набросилась с ножом на своего отчима
12:55
Московскую редакцию РБК эвакуировали из-за пожара
12:50
Задержку зарплаты хотят приравнять к преступлениям средней тяжести
12:46
Мумию обнаружили в квартире на юге Москвы
12:36
«Я ее перепою вусмерть даже в 61 год»: Отиева о возможности выступить с Бузовой
12:25
В Подмосковье отчим изнасиловал пятилетнюю девочку

Сейчас читают

«Ух, какой пупочек»: Чехова предложила обсудить ее фигуру на новом фото в бикини
Гороскоп на 5 февраля: Растущая Луна поспособствует решению застарелых проблем
Скоро станет отцом? Рэпер Гуф показал нежное фото с прекрасной незнакомкой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]