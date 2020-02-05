Московская прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование

Прокуратура Западного административного округа Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым на необоснованное уголовное преследование.

Корреспондент одного из росийских интернет-изданиий был задержан в столице 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Утверждалось, что правоохранительные органы обнаружили в рюкзаке молодого человека запрещенные вещества, однако Голунов при этом отрицал свою виновность и заявлял, что его подставили.

11 июня журналист был освобожден из-под домашнего ареста в связи с недоказанностью вины, а задержавшие его сотрудники МВД — отстранены от работы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему материалы дела о подбрасывании наркотиков Ивану Голунову засекретили.