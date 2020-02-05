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  4. Внучка знаменитого режиссера Сергея Образцова стала жертвой мошенников

Внучка знаменитого режиссера Сергея Образцова стала жертвой мошенников

, 11:40 | Василий Заика 26

Екатерина Образцова перечислила злоумышленникам более двух миллионов рублей.

Фото: ТАСС / Кубединов Игорь

Внучка знаменитого советского и российского театрального режиссера Сергея Образцова стала жертвой мошенников. Как стало известно 5-tv.ru, 3 февраля днем 64-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

Аферист сообщил, что на счету Екатерины Образцовой происходят определенные сомнительные операции. Злоумышленник порекомендовал ей зайти в финансовую организацию и снять деньги, которые в дальнейшем необходимо перевести на указанные реквизиты.

Екатерина Образцова получила в кассе более двух с половиной миллионов рублей и тут же отправила средства мошеннику. Полиция проводит проверку.

Сергей Образцов — советский и российский актер, режиссер, публицист, театральный деятель, народный артист СССР.

Екатерина Образцова, его внучка — советский и российский театральный режиссер, актриса, режиссер-мультипликатор, заслуженная артистка РФ.

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