ФСБ задержала более 20 человек по делам о нелегальной миграции и хищениях на гособоронзаказе

Сотрудники ФСБ совместно с МВД пресекли деятельность руководителей ряда коммерческих компаний, которых подозревают в организации нелегальной миграции и хищении бюджетных средств, выделенных на оплату государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, противоправная деятельность велась в Пермском крае, Ростовской, Новгородской и Ивановской областях. Фигуранты, как утверждает ФСБ, организовали межрегиональное преступное сообщество.

Суд избрал 21 человеку меру пресечения в виде заключения под стражу. Еще двое фигурантов отправлены под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали двух предполагаемых пособников СБУ, которых подозревают в подготовке теракта на объектах Московского региона. По данным ведомства, фигуранты забрали из тайников в Смоленской и Калужской областях беспилотники, комплектующие и самодельные взрывные устройства.

Как утверждает ФСБ, подозреваемые должны были подготовить дроны к запуску в Московской области, после чего ими планировалось дистанционно управлять с территории Украины. Среди предполагаемых целей назывались объекты электроэнергетики и элемент системы противоракетной обороны Москвы.

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