Праздничная афера: как мошенники обманывают россиян перед 4 ноября

Мошенники продают поддельные билеты на праздничные концерты перед 4 ноября

Перед Днем народного единства, который отмечается 4 ноября, мошенники могут активизировать схемы с несуществующими выплатами, поддельными билетами и благотворительными сборами. Для обмана они используют фишинговые сайты, сообщения и телефонные звонки.

Один из предлогов — получение государственной выплаты или компенсации к празднику. В рассылке человеку предлагают заполнить анкету, открыть ссылку либо назвать код из СМС. Обещанные деньги при этом не существуют. Подробнее — в материале 5-tv.ru

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

Билеты со скидкой и платная регистрация

Одна из схем связана с продажей билетов на праздничные концерты и фестивали. Поддельные сайты привлекают сниженными ценами. Однако после оплаты покупатель либо остается без билета, либо получает недействительный.

Отдельная ловушка — фальшивая регистрация на бесплатные мероприятия: концерты, экскурсии и другие события. Под этим предлогом пользователей просят передать личные данные, ввести код из сообщения или внести организационный взнос.

Сборы от имени известных фондов

Мошенники также могут выдавать себя за представителей благотворительных организаций. Они объявляют сбор от имени известного фонда, но пожертвования направляют на собственные счета.

Информацию о праздничных выплатах и мероприятиях необходимо сверять с официальными сайтами. Для пожертвований следует выбирать проверенные фонды.

Нельзя открывать подозрительные ссылки, передавать коды из СМС и указывать реквизиты банковской карты на неизвестных ресурсах.

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