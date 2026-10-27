Не культура, а сорняк: как избавиться от золотарника на участке

Садовод Самойлова рекомендовала избавляться от золотарника с корневой системой

Просто скосить золотарник недостаточно, чтобы от него избавиться. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала садовод Светлана Самойлова.

Золотарник часто принимают за декоративный цветок и оставляют его на своем участке, но в действительности, — это сорняк, который мешает другим растениям.

Эксперт советует начинать борьбу с золотарником до того, как созреют семена. Если растение уже покрылось белыми пушинками, способными разноситься ветром, сначала следует аккуратно срезать цветоносы, стараясь не рассыпать семена по участку.

Однако просто избавиться от той части, что возвышается над землей, мало. После этого нужно удалить и корневую систему. Стебель следует захватывать как можно ниже к земле и тянуть осторожно, чтобы он не обломился, оставив корни в почве.

«Выдергивать нужно двумя руками, поскольку корневая система мощная, мощные и отросшие, и укоренившиеся побеги», — рекомендовала Самойлова.

Если земля плотная, лучше предварительно подкопать растение лопатой или садовым совком. Важно удалить корни и укоренившиеся побеги, так как оставшиеся части могут дать новый рост. Поэтому простого скашивания золотарника недостаточно.

Но даже после удаления данного растения с участка территорию нужно регулярно осматривать на наличие новых побегов. Особенно это актуально для тех, у кого золотарник растет где-то недалеко: на обочине или у соседей.

По словам эксперта, золотарник размножается как семенами, так и корневыми отпрысками. Молодое растение быстро формирует побеги, которые укореняются и занимают окружающую территорию, образуя плотную дернину, мешающую расти другим культурам.

С 1 марта 2026 года в силу ступил закон, обязывающий собственников бороться с опасными инвазивными растениями. В некоторых регионах России, например, в Москве и Орловской области, золотарник внесен в перечень таких растений. Несоблюдение этого закона грозит штрафом. Для физических лиц сумма может достичь 50 тысяч рублей, для юридических — 700 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что до первых устойчивых заморозков нужно правильно подготовить дачный участок к зиме. Позднее сделать все как положено будет гораздо сложнее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.