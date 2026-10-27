Беременная девушка рэпера Кizаru обвинила его в избиении

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 21 0

Позже она добавила, что ей диагностировали перелом таза.

Беременная девушка Кizаru обвинила его в избиении

Фото: Вконтакте/KIZARU | HAUNTED FAMILY/hauntedfamily

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Екатерина Плучевская, беременная возлюбленная рэпера Олега Нечипоренко, известного под псевдонимом Kizaru, опубликовала медицинские документы, в которых, как сообщает StarHit, зафиксированы данные о следах физического насилия. Девушка подтвердила подлинность опубликованных документов и поблагодарила подписчиков за поддержку.

После публикации снимков УЗИ поклонники заметили, что спустя несколько часов пара отписалась друг от друга в социальных сетях. Многие предположили, что это может быть частью прогрева перед выходом нового трека рэпера, и не придали произошедшему большого значения.

По данным издания, Плучевская обратилась в полицию Испании, а позднее опубликовала документы, которые, по ее словам, подтверждают факт избиения. Также она добавила, что у нее диагностирован перелом таза.

Kizaru живет в Испании более десяти лет. Он переехал в Барселону в 2014 году после ареста в Санкт-Петербурге по делу о торговле наркотиками. Позднее рэпер находился в розыске Интерпола и провел несколько месяцев в испанской тюрьме. В 2021 году музыканта арестовали в Германии.

Сам музыкант иронично отреагировал на обвинения в социальных сетях:

«Интересный букет получается: и принимаю, и барыга, и женщин беременных бью, и часы ворую, и из богатой семьи, и Интерпол проплатил. Получается, что я вообще чемпион», — заявил музыкант.

Подробности произошедшего и обстоятельства конфликта публично не раскрыты.

Это не первый раз, когда имя исполнителя оказывается в центре скандала. В июле 2023 года стало известно, что МВД проверяло творчество Kizaru на предмет пропаганды наркотиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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