Такого не было восемь лет: поляк пересек границу России по берегу моря

Гражданин Польши нарушил границу России через Литву

Гражданин Польши нарушил границы Калининградской области через Литву. Об этом сообщила Государственная пограничная служба при МВД Литвы на официальном сайте.

По их данным, мужчина шел пешком по Куршской косе на побережье Балтийского моря. Он двигался по дюнам, затем спустился к морю, пересек границу и направился вглубь российской территории. Там также уточнили, что в его руках не было крупных предметов.

Вероятность того, что нарушитель не знал о том, что находится на границе двух государств, низкая, так как повсюду расставлены предупреждающие таблички.

«На Куршской косе, на границе с Россией, стоят специальные ярко-желтые знаки, обозначающие государственную пограничную зону с текстом на нескольких языках. Они установлены как у воды, так и на других участках Куршской косы. Знаки предупреждают, что от них до границы несколько сотен метров. Доступ на эту территорию возможен только с разрешения», — пояснили на сайте службы.

На перехват мужчины были направлены литовские пограничники, но они не успели его остановить. Он смог проникнуть на территорию России, где и был задержан.

По факту случившегося начато расследование, в рамках которого будут выясняться все обстоятельства произошедшего.

Также пограничники Литвы отметили, что подобные случаи пересечения границы на данном участке редки. Последний инцидент со стороны прибалтийского государства был зафиксирован в 2018 году. А незаконное пресечение границы со стороны России последний раз происходило в 2017-м.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что гражданин Эстонии перелез через закрытые ворота контрольно-пропускного пункта «Койдула» и оказался на территории России. До этого пограничники этой прибалтийской страны запретили ему выезд из страны.

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