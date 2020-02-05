Агрессивный пешеход пырнул ножом таксиста в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, дорожный конфликт произошел вечером 4 февраля на Ростокинской улице.

Когда водитель таксомотора проезжал нерегулируемый пешеходный переход, он не стал пропускать идущего по «зебре» мужчину. Возникла перепалка, которая вскоре переросла в драку.

В определенный момент пешеход выхватил нож и буквально проткнул таксисту правую щеку. Пока водитель приходил в себя, злоумышленник скрылся во дворах близлежащих домов.

В последствии таксист отказался ехать в больницу. Полиция проводит проверку.