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  4. Агрессивный пешеход пырнул ножом таксиста в Москве

Агрессивный пешеход пырнул ножом таксиста в Москве

, 13:12 | Василий Заика 18

Дорожный инцидент произошел вечером 4 февраля на Ростокинской улице.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Агрессивный пешеход пырнул ножом таксиста в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, дорожный конфликт произошел вечером 4 февраля на Ростокинской улице.

Когда водитель таксомотора проезжал нерегулируемый пешеходный переход, он не стал пропускать идущего по «зебре» мужчину. Возникла перепалка, которая вскоре переросла в драку.

В определенный момент пешеход выхватил нож и буквально проткнул таксисту правую щеку. Пока водитель приходил в себя, злоумышленник скрылся во дворах близлежащих домов.

В последствии таксист отказался ехать в больницу. Полиция проводит проверку.

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