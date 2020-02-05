  1. Пятый канал
  4. Минстрой России приступил к разработке госпрограммы социальной аренды жилья

Минстрой России приступил к разработке госпрограммы социальной аренды жилья

, 15:23 | Алиса Старжевская 34

Проект обязательно реализуют, но точные сроки еще неизвестны: не решен финансовый вопрос.

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Минстрой России приступил к разработке новой государственной программы социальной аренды жилья, сообщает «КоммерсантЪ». Об этом заявил замглавы ведомства Никита Стасишин в ходе пресс-конференции с корреспондентами издания.

«Начинаем заниматься соцарендой, это будет отдельная программа, пока не готов описать ее очертания, потому что необходимо пока все посчитать», — отметил спикер.

Чиновник уточнил, что конкретные сроки реализации проекта еще не обсуждались. Обусловлено это временными трудностями: государство должно создать застройщикам необходимые условия, корректные для начала строительства арендного жилья. Помимо прочего, важную роль в данном случае играет и финансовый вопрос: сегодня неизвестно, какой объем средств правительство России готово выделить на эту статью расходов.

Практика социальной аренды жилья в нашей стране существует уже несколько лет. Так, например, отдельные граждане могут проживать в квартире или комнате по договору социального найма совершенно бесплатно, оплачивая лишь услуги ЖКХ. Главный минус — никаких манипуляций с такой недвижимостью, кроме приватизации, производить нельзя.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что более 200 жителей Забайкалья обратились за получением дальневосточной ипотеки.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.17
-0.26 69.74
-0.39
ТОП-3 знаков зодиака среди мужчин, которые делают из женщин рабынь

Последние новости

16:07
Задержан начальник уголовного розыска в Приморье
16:01
Охранник забыл в туалете самолета паспорт Дэвида Кэмерона и заряженный пистолет
15:55
В Прикамье мужчина изнасиловал 17-летнюю падчерицу
15:47
Нужно отнимать лицензии у аптечных сетей, наживающихся на коронавирусе — Путин
15:44
Два спецборта с эвакуированными из Уханя туристами встретили в Тюмени
15:37
Похудевшая Настя Каменских выложила селфи из спортзала

Сейчас читают

«Хвостика не хватает»: Маша Малиновская примерила леопардовый костюм
«Британская Кардашьян» вышла в свет в ошеломительном платье с оголенной спиной
«Даже ест красиво»: Гагарина ошарашила фанатов снимком с огромным бутербродом

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]