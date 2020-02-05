Минстрой России приступил к разработке госпрограммы социальной аренды жилья

Минстрой России приступил к разработке новой государственной программы социальной аренды жилья, сообщает «КоммерсантЪ». Об этом заявил замглавы ведомства Никита Стасишин в ходе пресс-конференции с корреспондентами издания.

«Начинаем заниматься соцарендой, это будет отдельная программа, пока не готов описать ее очертания, потому что необходимо пока все посчитать», — отметил спикер.

Чиновник уточнил, что конкретные сроки реализации проекта еще не обсуждались. Обусловлено это временными трудностями: государство должно создать застройщикам необходимые условия, корректные для начала строительства арендного жилья. Помимо прочего, важную роль в данном случае играет и финансовый вопрос: сегодня неизвестно, какой объем средств правительство России готово выделить на эту статью расходов.

Практика социальной аренды жилья в нашей стране существует уже несколько лет. Так, например, отдельные граждане могут проживать в квартире или комнате по договору социального найма совершенно бесплатно, оплачивая лишь услуги ЖКХ. Главный минус — никаких манипуляций с такой недвижимостью, кроме приватизации, производить нельзя.

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