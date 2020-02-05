«Британская Кардашьян» вышла в свет в ошеломительном платье с оголенной спиной

Модель Деми Роуз, известная в социальных сетях как «британская Кардашьян», продолжает покорять социальные сети своими сногсшибательными снимками. На этот раз звезда Instagram пленила пользователей своей фотографией в вечернем платье. Любительница эффектных нарядов вышла в свет в мерцающем платье с оголенной спиной. Оно подчеркнуло выразительные пропорции тела Деми Роуз и акцентировало внимание на самых «интересных» местах.

В частности, облегающий крой платья выделил пышные ягодицы «горячей штучки», на которые обратили внимание фанаты. Подписчики ожидаемо не прошли мимо сексуального снимка светской львицы в бесподобном платье. Пользователи не могли оторвать глаз от «британской Кардашьян».

Instagram @demirose

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «британская Кардашьян» похвасталась пышными формами на пляже.