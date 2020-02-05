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  4. Кейт Миддлтон и принц Уильям без стеснения демонстрируют любовную привязанность

Кейт Миддлтон и принц Уильям без стеснения демонстрируют любовную привязанность

, 16:18 | Алиса Старжевская 156

Эксперт по языку тела уверен, что легкие касания рук и похлопывания по спине не случайны в общении герцогов Кембриджских.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; Reuters

Похоже, что Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям постепенно отказываются от политики «отстранения» на публике. Во время визита в Южный Уэльс сиятельные супруги не сводили глаз друг с друга, обменивались нежными, но аккуратными прикосновениями и искренне смеялись, пишет Daily Mail.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс уверена, что легкие касания рук и похлопывания по спине не случайны в общении герцогов Кембриджских — специалист считает, что отношения Уильяма и Кейт претерпели изменения после отъезда «чрезвычайно тактильных» принца Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили свои полномочия перед британской короной.

«Они также используются в качестве связующих знаков невербальное общение, когда они находятся на публике», — говорит Джуди.

По словам эксперта, отъезд Гарри и Меган в Канаду стал шансом для герцогов Кембриджских зарекомендовать себя как более счастливую и показательную семью — специалист уверена, что такие моменты лишь часть больших объятий, которые не видны обычным поклонникам.

«Эти недавние ритуалы показывают, что королевская пара оказывает друг другу взаимную поддержку через легкие прикосновения к спине, а не выражают свою любовь через прямые объятия», — пишет Джеймс.

Эксперт провела параллель между поведением Кейт и давними совместными выходами Гарри и Уильяма на публику, где младший брат озарял будущего герцога Кембриджского лучезарной улыбкой.

«Эта улыбка направлена ​​на то, чтобы побудить вашего партнера улыбнуться в ответ. Таким решительным шагом и внутренней энергией, Кейт мотивирует Уильяма расслабиться и насладиться моментом», — написала специалист по языку тела.

Ранее 5-tv.ru писал, что сети оценили реакцию Кейт Миддлтон на поднятую ветром юбку.

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