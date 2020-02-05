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Вино на «Массандре» начали транспортировать и упаковывать роботы из Перми

, 18:55 | Игорь Рязов 22

На винодельческом предприятии заработали две автоматизированные линии мощностью до девяти тысяч бутылок в час каждая.

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Фото, видео: РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Роботизированный комплекс для упаковки и транспортировки вина появился на крымском предприятии «Массандра». О новом оборудовании 5-tv.ru рассказала гендиректор «Массандры» Янина Павленко.

«Сегодня первый шаг в светлое будущее нашего производства: масштабное перевооружение, которое началось. Сегодня мы запустили первое роботизированное оборудование по сбору коробов, по упаковке в короба. Это высвободило у нас 30 человек, которые раньше этим занимались ежедневно целый рабочий день», — рассказала Павленко.

По ее словам, роботы для упаковки и транспортировки вина были произведены в России. Две автоматизированные линии имеют мощность до девяти тысяч бутылок в час каждая. Кроме высоких производственных показателей, они сделали цех светлее — раньше в нем было много пыли от картона.

«Совсем скоро, через несколько месяцев, мы приглашаем вас (журналистов — Прим. ред.) на открытие нового цеха — цеха обработки холодом наших вин и подготовки их к розливу. Это будет второй по величине самый большой цех на нашем предприятии. Это позволит нам существенно увеличить производственные мощности», — заверила гендиректор «Массандры».

Роботов для крымского винодельческого предприятия произвели в Перми. Первыми упакованными ими винами стали «Саперави», «Портвейн красный Алушта» и «Мускатель Массандра черный».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России поступило в продажу уникальное вино «Крымский мост», произведенное на «Массандре».

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