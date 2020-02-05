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  4. ТОП-3 знаков зодиака, которые могут умереть в нищете и одиночестве

ТОП-3 знаков зодиака, которые могут умереть в нищете и одиночестве

, 17:42 | Валентин Черников 517

Астрологи рассказали на какие черты характера нужно обратить внимание людям определенных знаков зодиака, чтобы избежать печальной старости.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Birgit Koch, Simone Brandt, National Aeronautics & Space Adm

Астрологи назвали знаки Зодиака, рожденных по которыми ждет печальная старость. Характер таких людей может довести их жизнь до того, что на склоне лет они окажутся в одиночестве и нищете, пишет портал Clutch.ua.

Овен

Старость для Овнов становится расплатой за сложный нрав. Они умеют ставить цели, трудиться и зарабатывать деньги, но испытывают трудности в отношениях. Представители самого скандального знака зодиака нередко обижают окружающих, включая родных. Придирки, брюзжание и агрессия могут довести домочадцев до отправки престарелого родственника-Овна в дом престарелых.

Близнецы

У рожденных под этим знаком обратная ситуация. Близнецы добиваются успехов на семейном фронте, но не умеют обращаться с финансами. Им не свойственна экономия и не уготована большая пенсия, поскольку зачастую они не добиваются карьерных высот. Под конец жизни Близнецы становятся хозяйственными. Это проявляется в стремлении покупать в дом любую приглянувшуюся вещь. Но счастье это не приносит, а деньги лишь утекают.

Водолей

Труднее всех приходится Водолеям. Они не стремятся ни к обогащению, ни к обретению семьи. Как итог свобода и независимость часто оборачиваются одиночеством и нищетой. Но если нищета доставляет дискомфорт, то в одиночестве для Водолея нет ничего дурного. Напротив, для типичного представителя этого знака это — возможность дышать полной грудью.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 знаков зодиака среди мужчин, которые делают из женщин рабынь.

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ТОП-3 знаков зодиака, которые могут умереть в нищете и одиночестве

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