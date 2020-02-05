ТОП-3 знаков зодиака, которые могут умереть в нищете и одиночестве

Астрологи назвали знаки Зодиака, рожденных по которыми ждет печальная старость. Характер таких людей может довести их жизнь до того, что на склоне лет они окажутся в одиночестве и нищете, пишет портал Clutch.ua.

Овен

Старость для Овнов становится расплатой за сложный нрав. Они умеют ставить цели, трудиться и зарабатывать деньги, но испытывают трудности в отношениях. Представители самого скандального знака зодиака нередко обижают окружающих, включая родных. Придирки, брюзжание и агрессия могут довести домочадцев до отправки престарелого родственника-Овна в дом престарелых.

Близнецы

У рожденных под этим знаком обратная ситуация. Близнецы добиваются успехов на семейном фронте, но не умеют обращаться с финансами. Им не свойственна экономия и не уготована большая пенсия, поскольку зачастую они не добиваются карьерных высот. Под конец жизни Близнецы становятся хозяйственными. Это проявляется в стремлении покупать в дом любую приглянувшуюся вещь. Но счастье это не приносит, а деньги лишь утекают.

Водолей

Труднее всех приходится Водолеям. Они не стремятся ни к обогащению, ни к обретению семьи. Как итог свобода и независимость часто оборачиваются одиночеством и нищетой. Но если нищета доставляет дискомфорт, то в одиночестве для Водолея нет ничего дурного. Напротив, для типичного представителя этого знака это — возможность дышать полной грудью.

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