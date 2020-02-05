Посольство выясняет были ли россияне на борту самолета, попавшего в аварию в Стамбуле

Сотрудники Генконсульства РФ в Турции выясняют, были ли россияне на борту самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, попавшего в аварию в аэропорту Стамбула. В диппредставительстве также сообщили 5-tv.ru, что турецкая сторона пока не предоставила информацию о гражданстве пассажиров воздушного судна.

Аварию также прокомментировали в посольстве Турции в России. Его пресс-атташе Орхан Газигиль сообщил 5-tv.ru, что в самолете были 177 пассажиров. Погибших нет.

«По данным Министерства транспорта (Турции — Прим. ред) все пассажиры, были эвакуированы», — сказал Орхан Газигиль.

Ранее 5-tv.ru сообщал о других подробностях аварии пассажирского самолета в аэропорту Стамбула.