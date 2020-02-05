В Москве и Петербурге могут появиться «черные списки» посетителей

Рестораторы Москвы и Петербурга собираются составить «черные списки» посетителей — любителей не платить по счету. Слишком частыми стали случаи, когда человек с видом гурмана делает заказ, причем на внушительную сумму, плотно обедает, а когда настает время расплатиться…тут несколько вариантов.

Либо оплата по кредитной карте не проходит. А наличных в кошельке нет. Либо исчезает сам посетитель. Иногда таких клиентов официанты уже узнают в лицо, но отказать в посещении не имеют права.

Сейчас составление «черного списка» посетителей ресторанов — незаконная практика. Но она, похоже, необходима. В этом убедился Сергей Лесков.

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