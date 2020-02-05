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В Москве и Петербурге могут появиться «черные списки» посетителей

, 21:32 Эфирная новость 40

Рестораторы жалуются, что слишком часто клиенты не платят по счету.

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Фото, видео: ТАСС / Christian Charisius; 5-tv.ru

Рестораторы Москвы и Петербурга собираются составить «черные списки» посетителей — любителей не платить по счету. Слишком частыми стали случаи, когда человек с видом гурмана делает заказ, причем на внушительную сумму, плотно обедает, а когда настает время расплатиться…тут несколько вариантов.

Либо оплата по кредитной карте не проходит. А наличных в кошельке нет. Либо исчезает сам посетитель. Иногда таких клиентов официанты уже узнают в лицо, но отказать в посещении не имеют права.

Сейчас составление «черного списка» посетителей ресторанов — незаконная практика. Но она, похоже, необходима. В этом убедился Сергей Лесков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полиция пресекла деятельность банды аферистов в сфере автобизнеса.

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