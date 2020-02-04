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Полиция пресекла деятельность банды аферистов в сфере автобизнеса

, 18:53 Эфирная новость 36

Пострадавших от рук мошенников — более трехсот человек. Сумма ущерба превысила 100 миллионов рублей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Rumpenhorst; 5-tv.ru

Полицейские раскрыли преступную группировку, которая проворачивала аферы в сфере автобизнеса. Мошенники действовали несколько лет на территории Москвы, Белгорода, Орла и Курска. Они открывали автосалоны, брали у клиентов машины на продажу, а после попросту закрывали фирмы и исчезали. Пострадавших — более трехсот человек. Сумма ущерба превысила 100 миллионов рублей.

В настоящий момент шестеро подозреваемых задержаны. Двое объявлены в розыск. Возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве школа моделей собрала деньги с желающих пройти обучение и закрылась.

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