Конгресс США оправдал Дональда Трампа по первой статье обвинения в рамках импичмента

Сенат американского Конгресса оправдал президента США Дональда Трампа по первой статье обвинения в рамках импичмента. Об этом сообщает ТАСС.

Чтобы признать американского лидера виновным в злоупотреблении властными полномочиями нужно было 67 голосов (две трети от общего количества) сенаторов. Однако в результате голосования нужное количество «за» набрано не было.

Таким образом, Дональд Трамп признан невиновным. Процедуре обжалования решение сенаторов не подлежит.

Дональду Трампу вынесли импичмент члены палаты представителей в конце 2019 года. Президенту США были предъявлены обвинения по двум статьям: превышение полномочий и воспрепятствование Конгрессу. Утверждалось, что американский лидер оказывал давление на украинские власти для инициации расследования против своего соперника на выборах Джо Байдена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США уверены — если не добиться импичмента, Дональд Трамп вернет Аляску России.