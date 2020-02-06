Британский извращенец-наркоман изнасиловал и убил 89-летнюю старушку, сообщает издание Metro. Вопиющий инцидент произошел в одном из домов в Тоттенхэме на севере Лондона.

В полиции отметили, что 23-летний садист был знаком с пожилой женщиной. За месяц до трагедии он подрабатывал у нее садовником.

Злоумышленник проник в дом жительницы столицы Соединенного Королевства через заднюю дверь. Парень хотел найти деньги, чтобы потратить их на очередную дозу. Обыскав жилое строение, насильник вошел в спальню хозяйки и приступил к издевательствам. Садист нанес старушке не менее десяти ударов по голове и надругался над ней.

Следователи позднее установят, что пытки продолжались порядка семи часов. Завернутое в простыню полуобнаженное окровавленное тело женщины обнаружили родственники.

Полиция быстро вышла на след преступника — он оставил в доме множество отпечатков пальцев и следы ДНК. Извращенца арестовали на следующий день. При нем были обнаружены 100 фунтов и две бутылки спиртного. Известно, что злоумышленник ранее был неоднократно судим.