Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Давид Ригерт

На 80-м году жизни после продолжительной болезни скончался легендарный советский тяжелоатлет и тренер, олимпийский чемпион 1976 года Давид Ригерт, сообщили в Федерации тяжелой атлетики России.

Давид Адамович Ригерт появился на свет 12 марта 1947 года в селе Нагорное Кокчетавской области Казахской ССР. Его спортивный путь отмечен 63 мировыми рекордами и 64 рекордами СССР, а коллекция титулов включает шесть побед на чемпионатах мира, девять — на чемпионатах Европы и пять — на чемпионатах СССР. Главным достижением карьеры стало золото Олимпийских игр 1976 года в Монреале, а в 1999-м имя Ригерта вписали в Зал славы Международной федерации тяжелой атлетики.

Завершив выступления, Давид Адамович посвятил себя тренерской работе, в том числе возглавлял сборную России на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. В Федерации тяжелой атлетики России отметили, что его наследие — не только рекорды и награды, но и воспитанники, тренерская школа, пример стойкости и преданности своему делу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Денис Бойцов считался одним из самых перспективных российских тяжеловесов начала 2010-х: он почти десять лет не знал поражений и готовился к бою с Владимиром Кличко. Однако в 2015 году его карьера оборвалась — в Берлине боксер получил тяжелые травмы головы и рук, его нашли в метро в тяжелом состоянии. Официально произошедшее классифицировали как падение и несчастный случай, но жена и друзья спортсмена не исключали нападения конкурентов. Бойцов перенес кому, несколько операций и долгую реабилитацию, однако до конца восстановиться так и не смог — он не научился заново ходить и говорить. Боксер скончался 17 октября.