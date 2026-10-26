Дети разъехались: Валерия призналась, каково остаться с Пригожиным вдвоем

Валерия заявила, что теперь они с Пригожиным живут вдвоем после взросления детей

Народная артистка России Валерия теперь живет со своим супругом, музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным, только вдвоем, поскольку дети уже выросли. Об этом знаменитость сообщила корреспонденту 5-tv.ru во время совместных съемок сниппетов с певицей Sabi (настоящее имя — Сабина Мамедова. — Прим. ред.).

По словам Валерии, когда дети были маленькими, совмещать семейную жизнь с плотным гастрольным графиком было гораздо сложнее. Нужно было заниматься школой, дополнительными занятиями и постоянно координировать расписание.

«Ну сейчас-то проще. Сейчас у нас что? Вот мы живем-то вдвоем. Это когда дети были маленькие, когда в школу ходили — это прямо был целый квест. Одного туда, другого сюда, со всеми педагогами созвониться», — рассказала артистка.

Сейчас у Валерии больше возможностей уделять время себе. Она занимается саморазвитием, изучает языки и находит для себя новые занятия. При этом артистка подчеркивает, что без дела не сидит.

Валерия и Иосиф Пригожин вместе с 2003 года. В 2004-м они поженились, а вскоре и обвенчались. Их отношения связаны не только с семейной жизнью: Пригожин также стал продюсером певицы.

У Валерии трое детей от предыдущего брака с продюсером Александром Шульгиным — дочь Анна и сыновья Артемий и Арсений. Пригожин относится к ним как к родным.

У самого продюсера тоже трое детей от прошлых отношений — сын Дмитрий и дочери Даная и Елизавета.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин после уколов для похудения сбросил 18 килограммов. Валерия рассказала, что вместе с лишним весом супруг потерял интерес к любимым сладостям.

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