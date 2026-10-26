Дети разъехались: Валерия призналась, каково остаться с Пригожиным вдвоем

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 34 0

Много лет артистке приходилось подстраивать рабочий график под семейные заботы.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Валерия заявила, что теперь они с Пригожиным живут вдвоем после взросления детей

Народная артистка России Валерия теперь живет со своим супругом, музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным, только вдвоем, поскольку дети уже выросли. Об этом знаменитость сообщила корреспонденту 5-tv.ru во время совместных съемок сниппетов с певицей Sabi (настоящее имя — Сабина Мамедова. — Прим. ред.).

По словам Валерии, когда дети были маленькими, совмещать семейную жизнь с плотным гастрольным графиком было гораздо сложнее. Нужно было заниматься школой, дополнительными занятиями и постоянно координировать расписание.

«Ну сейчас-то проще. Сейчас у нас что? Вот мы живем-то вдвоем. Это когда дети были маленькие, когда в школу ходили — это прямо был целый квест. Одного туда, другого сюда, со всеми педагогами созвониться», — рассказала артистка.

Сейчас у Валерии больше возможностей уделять время себе. Она занимается саморазвитием, изучает языки и находит для себя новые занятия. При этом артистка подчеркивает, что без дела не сидит.

Валерия и Иосиф Пригожин вместе с 2003 года. В 2004-м они поженились, а вскоре и обвенчались. Их отношения связаны не только с семейной жизнью: Пригожин также стал продюсером певицы.

У Валерии трое детей от предыдущего брака с продюсером Александром Шульгиным — дочь Анна и сыновья Артемий и Арсений. Пригожин относится к ним как к родным.

У самого продюсера тоже трое детей от прошлых отношений — сын Дмитрий и дочери Даная и Елизавета.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин после уколов для похудения сбросил 18 килограммов. Валерия рассказала, что вместе с лишним весом супруг потерял интерес к любимым сладостям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.49
-0.05 90.09
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:16
Крупные суммы под контролем — ЦБ обновил правила проверки наличных
23:56
Дети разъехались: Валерия призналась, каково остаться с Пригожиным вдвоем
23:46
Счет на 180 тысяч и вопросы к лечению: петербурженка обвинила ветклинику в гибели собаки
23:43
«Не хочу озвучивать»: Долина раскрыла планы на паузу в гастролях
23:25
Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Давид Ригерт
23:05
Неверная доза или бездействие: как доказать врачебную ошибку

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Макрон взялся за замену российского СПГ
Работающим матерям ограничили срок больничных
«Я не хочу умирать»: Лерчек сообщила о новых метастазах и попросила помощи
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео