Крупные суммы под контролем — ЦБ обновил правила проверки наличных

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 15 0

Новые разъяснения ориентированы на ограниченный круг операций и не должны затронуть интересы добросовестных клиентов.

Что нужно для того чтобы внести более 5 млн рублей наличными

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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ЦБ рекомендовал банкам внимательнее проверять происхождение наличных от 5 млн

Банк России обновил рекомендации по выявлению подозрительных операций: кредитным организациям советуют уделять повышенное внимание внесению наличных от 5 млн рублей за один раз или такой же суммы в течение месяца.

В регуляторе подчеркнули: речь идет не о запрете на пополнение счетов крупными суммами — размер операции сам по себе не говорит о нарушении. Насторожить банк может необычное для конкретного клиента движение денег без понятного экономического объяснения. Например, если человек, прежде не совершавший крупных операций, вдруг начинает регулярно вносить миллионы наличными. Для бизнеса дополнительным поводом для проверки станет поступление сумм, нехарактерных для его обычной деятельности.

Главная цель рекомендаций — выявлять попытки легализовать преступные доходы: по оценке ЦБ, через банковские счета могут пытаться вводить в законный оборот деньги из теневой экономики. В таких случаях финансовая организация вправе запросить документы, подтверждающие законность происхождения средств, — договоры купли-продажи имущества, документы о наследстве, сведения о доходах и другие подтверждения.

В ЦБ отметили, что новые разъяснения касаются ограниченного круга операций и не должны затронуть интересы добросовестных клиентов. Документ объединил ранее выпущенные рекомендации по контролю за наличными неизвестного происхождения; прежние разъяснения отменяются. Отдельного общего лимита в 5 млн рублей на внесение денег регулятор не устанавливал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Банк России установил официальный курс доллара на 24 октября на уровне 80,5 рубля, евро — 90,2 рубля, юаня — 12,1 рубля. По итогам внебиржевых торгов 23 октября доллар снизился до 80,55 рубля, евро — до 90,20 рубля, а на бирже курс юаня приблизился к 12,05 рубля.

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