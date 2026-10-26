Неверная доза или бездействие: как доказать врачебную ошибку

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Не всякое осложнение говорит о нарушении со стороны медика.

Как выявить врачебную ошибку: ответ адвоката

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Врачебной ошибкой могут признать не только неверное лечение, но и бездействие

Плохой или даже трагический исход лечения не всегда связан с ошибкой медицинского работника. Причиной могут быть тяжесть заболевания, его нетипичное течение или другие обстоятельства. О том, как установить врачебную ошибку, aif.ru рассказала адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро Кристина Высоцкая.

По словам юриста, для привлечения врача к ответственности необходимо доказать три обстоятельства: пациенту причинен вред, медицинский работник ненадлежащим образом исполнил профессиональные обязанности, а между его действиями и последствиями есть причинно-следственная связь.

Медицинская помощь должна оказываться в соответствии со стандартами, порядками ее оказания и клиническими рекомендациями. Поэтому действия врача необходимо сравнить с правилами, которые применяются в конкретной ситуации.

«Для того чтобы установить факт ее ненадлежащего оказания, необходимо сопоставить действия, предпринятые врачом, с предписываемыми в данной ситуации правилами», — пояснила Высоцкая.

Ошибка может заключаться как в неправильном действии, так и в бездействии. Например, врач ввел препарат в неверной дозировке либо не назначил необходимое лечение, хотя мог предотвратить ухудшение состояния пациента.

Еще один вариант — специалист назначил лечение, которое не соответствовало конкретной клинической ситуации и установленным медицинским правилам.

Если ненадлежащее лечение привело к тяжким последствиям, действия врача в зависимости от обстоятельств могут подпадать под статьи 109 (Причинение смерти по неосторожности), 118 (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) или 124 (Неоказание помощи больному) УК РФ. При менее тяжком вреде пациент вправе обратиться с иском к медицинской организации.

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Неверная доза или бездействие: как доказать врачебную ошибку

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