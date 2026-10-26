«Не хочу озвучивать»: Долина раскрыла планы на паузу в гастролях

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 23 0

Об этом она заявила на презентации совместного клипа Владимира Киселева и Филиппа Киркорова.

Почему Лариса Долина отменила свои концерты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Долина отменила концерты ради отдыха и новой программы

Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что решение отменить концерты приняла лично — ей нужна небольшая передышка, чтобы отдохнуть и подготовить новую программу.

Как следует из афиши певицы, четыре сольных концерта, запланированные до конца 2026 года в Москве, Коломне, Брянске и Обнинске, отменены или недоступны для покупки билетов. При этом представитель артистки Сергей Пудовкин сообщил РИА Новости, что выступления не отменены, а перенесены на 2027 год в связи с подготовкой новой концертной программы.

Сама Долина на презентации совместного клипа Владимира Киселева и Филиппа Киркорова пояснила, что решение об отмене приняла лично. По ее словам, причины есть, но озвучивать их она сейчас не хочет: артистка намерена немного отдохнуть, спокойно подумать, сделать новую программу и уже в следующем году снова начать формировать гастрольные поездки. При этом певица отметила, что полностью прекращать выступления пока не планирует, поскольку продолжает играть в театре.

«Сейчас пока пауза такая небольшая, мне надо подумать. Но у меня зато есть театр. Так что все хорошо», — добавила Долина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что готовые к публикации песни из нового альбома Ларисы Долиной пропали после сбоев в облачном хранилище «Яндекса», вызванных атаками БПЛА на дата-центры во Владимире, Калуге и Сасово. Директор певицы Сергей Пудовкин уточнил, что среди утраченных материалов оказались композиции «Крылья» и «Я метель, ты оттепель», однако часть звуковых дорожек сохранилась на жестких дисках, поэтому песни планируют собрать заново.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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