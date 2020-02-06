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Стало известно, сколько женщин в мире недовольны своей грудью

, 11:09 | Анастасия Игонина 100

В исследовании принимали участие более 20 тысяч женщин из 40 стран.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Arkadius Kozera, Heinz Krimmer, imagebroker/Michaela Begsteiger, Mari Barlow, JONATHAN FORD

Большинство женщин недовольны своей грудью. Такие результаты показал опрос, который опубликовала пресс-служба университета Англия-Раскин со ссылкой на журнал Body Image.

В исследовании принимали участие более 20 тысяч женщин из 40 стран. Порядка 70% респондентов признались, что их не устраивает размер или форма собственного бюста. При этом число женщин, недовольных своими формами, уменьшается с возрастом. Авторы опроса предполагают, что это может быть связано с опытом материнства — возможно, после рождения детей, женщины начинают воспринимать эту часть тела не только как эстетический элемент, но и как функциональный орган.

Большинство опрошенных, — порядка 50% — заявивших о недовольстве грудью, хотели бы скорректировать форму и увеличить размер бюста. Еще 23% мечтают сделать слишком пышные, на их взгляд, формы меньше. Абсолютно устраивает эта часть тела всего 31% респонденток.

Примечательно, что количество неудовлетворенных внешностью дам менялось в зависимости от страны. Так, среди африканок довольны собой были около половины участниц опроса, передает ТАСС. А вот в Японии, Китае и Индии проблем касательно формы и размера бюста у себя не нашли всего 10-18% женщин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что татуировку с персональным QR-кодом готовы сделать более 8% россиян.

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