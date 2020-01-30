Американский астронавт все же получит место на корабле «Союз»

Одно из мест на корабле «Союз» осенью 2020 года по запросу США получит американский астронавт, несмотря на недавний отказ Вашингтона от сотрудничества с Москвой в космической сфере.

«Заявка американцев рассмотрена, по этому поводу уже есть решение межведомственной комиссии, что мы включаем на весенний старт Криса Кэссиди, а там (на осеннем старте), по-моему, Стивен Боуэн. В осенний старт уже включен один из астронавтов», — приводит РИА Новости слова начальника российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павла Власова.

Весенний старт к МКС запланирован на 9 апреля, осенний — 14 октября.

По некоторым данным, с 2006 года США потратили 3,9 миллиарда долларов на полеты астронавтов на МКС на российских кораблях. Всего американцы приобрели 70 мест на «Союзе».

Космической отрасли США была поставлена задача разработать собственный корабль, однако это не принесло желаемых результатов. При этом договор о сотрудничестве Москвы и Вашингтона истекает. В России уже заявили о том, что стоимость билета для американских астронавтов, желающих попасть на МКС, будет увеличена. После этого стало известно, что представители США впервые за 19 лет не попали в состав экипажа космических кораблей «Союз», пуски которых были запланированы на октябрь 2020 года и весну 2021 года, однако, по всей видимости, в Вашингтоне передумали.

В декабре 5-tv.ru передавал, что «Роскосмос» планирует около 20 пусков ракеты-носителя «Союз» в 2020 году.