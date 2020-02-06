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Prada отучат от расизма

, 16:50 Эфирная новость 36

После скандала годовой давности, в штате Prada появится специалист, который будет внимательно следить за продукцией — чтобы никого не обидеть.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Hitoshi Yamada; 5-tv.ru

Модный дом Prada отучат от расизма. Сотрудники и руководство известной марки пройдут тренинги по расовому равенству. А в штате Prada появится специалист, который будет внимательно следить за продукцией — чтобы никого не обидеть. Таковы условия соглашения между комиссией про правам человека Нью-Йорка и модным домом.

Больше года назад в США разгорелся скандал вокруг Prada. Одна из активисток обратила внимание на статуэтки в витрине и брелоки, которые, по ее мнению, оскорбляют темнокожих. Женщину поддержали общественные организации, в итоге итальянские модельеры были вынуждены снять товар с продажи. Миучча Прада с миланскими топ менеджерами и их амеркиканские коллеги заявили, что готовы к урокам толерантности.

Претензии в расизме выдвигали и в адрес других модных брендов. Самой жесткой критике подвергли Gucci и Dolce & Gabbana.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Стивен Кинг ответил на обвинения премии «Оскар» в расизме и сексизме.

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