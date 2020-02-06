  1. Пятый канал
  4. Презервативы, гель-смазку и терминал для оплаты украли из аптеки в Москве

Презервативы, гель-смазку и терминал для оплаты украли из аптеки в Москве

, 11:54 | Василий Заика 55

Полиция разыскивает любителя средств контрацепции. Возбуждено уголовное дело.

Фото: www.globallookpress.com

Шесть пачек презервативов, гель-смазку и терминал для оплаты банковскими картами умыкнул неизвестный из аптеки в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, кража произошла в фармацевтической торговой точке на улице Таганская.

Сотрудники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, как в аптеку заходит посетитель и кладет к себе в сумку мужские средства контрацепции, а также косметические принадлежности. Злоумышленник благополучно уходит, но ровно через час возвращается вновь и забирает банковский терминал для безналичной оплаты.

В настоящий момент полиция разыскивает похитителя «изделий № 2». Возбуждено уголовное дело.

Читайте также

В Петербурге бывший любовник выстрелил в ухо своей пассии

Администрация района в Петербурге прокомментировала задержание сотрудницы
-7° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
63.17
-0.26 69.74
-0.39
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений

Последние новости

13:30
МИД РФ прокомментировал смерть российских военных в Сирии в зоне деэскалации
13:13
«Самая красивая женщина в мире» Белла Хадид станцевала в леопардовом купальнике
13:04
Пассажиры украли спасательные жилеты из самолета в Перми
12:52
Американские демократы потерпели полный крах в деле против Трампа
12:50
Беглого миллионера Олега Олдмана задержали в Москве
12:41
Наталья Бочкарева тайно вышла замуж?

Сейчас читают

Наталья Бочкарева тайно вышла замуж?
«Как Тарзан!» — Станислав Бондаренко сделал романтичное фото с супругой на пляже
«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома

Новости Lentainform

Загрузка...