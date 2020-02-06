Презервативы, гель-смазку и терминал для оплаты украли из аптеки в Москве

Шесть пачек презервативов, гель-смазку и терминал для оплаты банковскими картами умыкнул неизвестный из аптеки в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, кража произошла в фармацевтической торговой точке на улице Таганская.

Сотрудники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, как в аптеку заходит посетитель и кладет к себе в сумку мужские средства контрацепции, а также косметические принадлежности. Злоумышленник благополучно уходит, но ровно через час возвращается вновь и забирает банковский терминал для безналичной оплаты.

В настоящий момент полиция разыскивает похитителя «изделий № 2». Возбуждено уголовное дело.