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«Рыжая-бесстыжая в таланте»: Подольская зажгла на съемочной площадке

, 13:42 | Анастасия Игонина 529

Певица, ставшая героиней рекламного ролика, устроила на съемочной площадке эффектные танцы.

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Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Наталья Подольская поделилась с поклонниками зажигательными кадрами со съемочной площадки. Сейчас артистка находится в Польше, где участвует в рекламной компании бренда средств по уходу за волосами.

Именно волосам на опубликованных в Instagram видео и уделено основное внимание. Наталья в темном серебристом комбинезоне исполняет экспрессивный танец с резкими движениями головой, благодаря которым ее локоны эффектно разлетаются в кадре. ПРи этом Подольская ритмично двигает бедрами и руками.

Instagram @nataliapodolskaya

Примечательно, что когда неведомый оператор, снимавший Подольскую, переключает внимание на камеру, которая записывает материал для рекламы, оказывается, что в кадре остаются только лицо и плечи Подольской. Однако подписчикам певицы это ничуть не мешает восхищаться своим кумиром.

«Рыжая-бесстыжая в таланте!»

«Наташа, вы как солнышко всегда светите всем!»

«Ого какая красотка!» — пишут фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Подольская развеяла слухи о второй беременности.

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