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  4. Беглого миллионера Олега Олдмана задержали в Москве

Беглого миллионера Олега Олдмана задержали в Москве

, 12:50 | Василий Заика 22

Бывший советник председателя правления банка «Европейский стандарт» подозревается в особо крупном мошенничестве.

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Находившегося в федеральном розыске бывшего советника председателя правления банка «Европейский стандарт» Олега Олдмана задержали в Москве. Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», беглый миллионер подозревается в особо крупном мошенничестве.

Уголовное дело в отношении мужчины, а также против бывшей исполняющей обязанности председателя правления финансовой организации Дарьи Гнездич было возбуждено еще в ноябре 2017 года. Фигуранты подозреваются в хищении из хранилища банка 295 миллионов рублей, которое произошло накануне отзыва лицензии.

На момент публикации материала Олег Олдман арестован.

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