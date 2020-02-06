Беглого миллионера Олега Олдмана задержали в Москве

Находившегося в федеральном розыске бывшего советника председателя правления банка «Европейский стандарт» Олега Олдмана задержали в Москве. Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», беглый миллионер подозревается в особо крупном мошенничестве.

Уголовное дело в отношении мужчины, а также против бывшей исполняющей обязанности председателя правления финансовой организации Дарьи Гнездич было возбуждено еще в ноябре 2017 года. Фигуранты подозреваются в хищении из хранилища банка 295 миллионов рублей, которое произошло накануне отзыва лицензии.

На момент публикации материала Олег Олдман арестован.