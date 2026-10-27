Глюкагон есть только в четырех регионах: диабетики столкнулись с дефицитом

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 13 0

Препарат рекомендован всем, кто получает инсулин, и особенно пациентам с гипогликемиями.

Почему глюкагона нет в аптеках большинства регионов России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Глюкагон для диабетиков остался в аптеках только четырех регионов

 Жизненно важный для пациентов с сахарным диабетом препарат глюкагон доступен лишь в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской и Калужской областях. Об этом стало известно «Известиям».

Как убедилось издание, изучив данные аптечных агрегаторов, в остальных субъектах РФ с получением лекарства возникают сложности — по меньшей мере в 33 регионах на них указали некоммерческие организации. Директор по проектам АНО «Диаресурс» Юлия Панкова связала дефектуру с перерегистрацией препарата. По ее словам, все процедуры уже завершены, поставки идут, а некоторый дефицит стал следствием накопившейся потребности.

Врач-эндокринолог Александр Фарманов пояснил «Известиям», что глюкагон — это «страховка» на случай, когда сахар падает настолько, что человек уже не может помочь себе сам. Препарат рекомендован всем, кто получает инсулин, и особенно тем пациентам, у которых случались гипогликемии — резкое падение уровня сахара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что волгоградские ученые создали препарат для лечения диабета второго типа, метаболического синдрома и ожирения в капсулах. В отличие от популярных средств, имитирующих гормон ГПП-1, разработка воздействует на рецептор GPR119 в кишечнике и стимулирует выработку собственных гормонов организма. В экспериментах на животных лекарство помогало сохранять и восстанавливать клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина. Первая фаза клинических испытаний уже завершена, вторая получила разрешение в июле и предполагает участие 308 пациентов с диабетом второго типа. Разработчики рассчитывают вывести препарат на рынок не раньше 2028 года.

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