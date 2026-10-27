«Это был целый квест»: Валерия вспомнила, как растила троих детей между гастролями

|
Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 28 0

По словам исполнительницы, это был целый квест.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Валерия: была одна няня, трое детей и постоянные гастроли

Народная артистка России Валерия рассказала, как она совмещала воспитание детей с гастрольным графиком. Информацией певица поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на съемках снипета с певицей Sabi.

«Когда дети были маленькие, это был целый квест: одного туда, другого сюда. Со всеми педагогами созвониться. Понятно, что у меня гастроли, туры там по 26 дней, бывали по 30», — рассказала певица.

По словам Валерии, в их семье помогала няня, но она была только одна.

«У нас была няня, которая потрясающая, она кстати у нас была одна, у нас не было 30-ти няней, как сейчас модно, и как-то мы все справлялись с этим», — отметила исполнительница.

Напомним, что исполнительница хита «Часики» — мать троих детей и счастливая бабушка. От брака с Александром Шульгиным есть дочь Анна, известная также как Шена, и сыновья Артемий и Арсений. Анна построила карьеру певицы, телеведущей и актрисы. Артемий стал продюсером, предпринимателем и режиссером. Арсений недавно стал отцом: его жена Лиана Волкова родила сына Мирона. Кроме того, у Валерии подрастает старшая внучка Селин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой секрет своего мужа музыкального продюсера Иосифа Пригожина раскрыла Валерия. Благодаря этой хитрости супруг сбросил 18 лишних килограмм.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.49
-0.05 90.09
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:15
«Гениальная фраза»: Валерия рассказала, что ей однажды сказал Жванецкий
5:01
Глюкагон есть только в четырех регионах: диабетики столкнулись с дефицитом
4:56
Пятка может начать атрофироваться: ортопед предупредил любительниц шпилек
4:51
«Иишка» и «сгенерить» вошли в список претендентов на «Слово года»
4:35
Дело миллиардера Сулейманова об организации двух убийств завершено
4:27
«Это был целый квест»: Валерия вспомнила, как растила троих детей между гастролями

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Макрон взялся за замену российского СПГ
Работающим матерям ограничили срок больничных
Она ждала его из колонии: сложная история любви Михаила Ефремова и Дарьи Белоусовой
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео