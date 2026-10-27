«Это был целый квест»: Валерия вспомнила, как растила троих детей между гастролями

Певица Валерия: была одна няня, трое детей и постоянные гастроли

Народная артистка России Валерия рассказала, как она совмещала воспитание детей с гастрольным графиком. Информацией певица поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на съемках снипета с певицей Sabi.

«Когда дети были маленькие, это был целый квест: одного туда, другого сюда. Со всеми педагогами созвониться. Понятно, что у меня гастроли, туры там по 26 дней, бывали по 30», — рассказала певица.

По словам Валерии, в их семье помогала няня, но она была только одна.

«У нас была няня, которая потрясающая, она кстати у нас была одна, у нас не было 30-ти няней, как сейчас модно, и как-то мы все справлялись с этим», — отметила исполнительница.

Напомним, что исполнительница хита «Часики» — мать троих детей и счастливая бабушка. От брака с Александром Шульгиным есть дочь Анна, известная также как Шена, и сыновья Артемий и Арсений. Анна построила карьеру певицы, телеведущей и актрисы. Артемий стал продюсером, предпринимателем и режиссером. Арсений недавно стал отцом: его жена Лиана Волкова родила сына Мирона. Кроме того, у Валерии подрастает старшая внучка Селин.

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