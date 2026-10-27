«Иишка» и «сгенерить» вошли в список претендентов на «Слово года»

Грамота.ру: «сгенерить» и «нейронка» оказались среди главных слов 2026 года

Портал «Грамота.ру» в рамках ежегодной акции «Слово года» представил предварительный список кандидатов — среди них оказались как термины, связанные с искусственным интеллектом, так и слова из интернет-культуры.

На первом этапе лингвисты отобрали свыше 500 слов и выражений. В «Грамоте.ру» подчеркнули: в поле зрения попадает не просто модный сленг, а понятия, которые либо недавно возникли, либо обрели новый смысл и могут укорениться в повседневной речи. Одним из ключевых источников пополнения русского языка в 2026 году стал искусственный интеллект — к привычной «нейронке» добавились «иишка» и «сгенерить», а вместе с ними распространяются «слоп» (низкокачественный контент, созданный ИИ) и «брейнрот» (бессмысленные интернет-материалы и их влияние на внимание).

Еще одна заметная группа связана с описанием людей: «пикми» — про девушек, которые стремятся привлечь внимание и выделиться на фоне окружающих, «бимбо» — про привлекательную, но легкомысленную особу; оба слова пришли из англоязычной интернет-культуры.

Не отстает и популярная психология — здесь лингвисты выделили «манифестировать», то есть представлять желаемое так, будто оно уже стало реальностью, в надежде приблизить его осуществление. Специалисты отмечают, что подобная лексика все чаще выходит за рамки тематических сообществ.

При этом само по себе попадание в предварительный список победу не гарантирует. Эксперты оценивают частоту употребления слов, их распространение в соцсетях и СМИ, а также то, насколько они вписываются в правила русского языка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в русском языке насчитывается около 400 слов, начинающихся на букву «ю». К такому выводу пришли специалисты Института Пушкина, изучив данные Толкового словаря государственного языка РФ, Большого толкового словаря под редакцией С. А. Кузнецова, словаря разговорно-обиходной речи В. В. Химика и Современного толкового словаря под редакцией Т. Ф. Ефремовой.

В подсчет включали как нарицательные слова, так и имена собственные — например, в «Словаре русских личных имен» Петровского обнаружилось порядка 70 имен и отчеств с их вариантами, начинающихся на «ю».

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